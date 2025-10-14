트럼프 “마침내 평화, 불가능을 이뤄냈다” 가자평화선언 서명…하마스 무장해제 등은 숙제

트럼프와 중재국 정상 휴전협정문 서명, 내용은 공개 안 돼

각국 정상들 “트럼프, 평화의 사도” 찬사

이스라엘군 철수, 두 국가 해법 등 난제 수두룩

도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 이집트 휴양지 샤름엘셰이크에서 열린 가자지구 평화 정상회의에서 연설하고 있다. 연합뉴스

하마스의 휴전 등 20개 항으로 이뤄진 가자지구 평화 구상의 내용을 담았을 것으로 보인다.

휴전 협정 당사자인 이스라엘과 하마스는 참석하지 않았다. 이란도 공식 초청을 받았지만 대표단을 보내지 않았다.

대통령은 정상회의에 앞서 트럼프를 만나 “이 전쟁을 끝낼 수 있는 사람은 당신뿐이라고 확신했다”며 “지역에 평화를 가져올 수 있는 유일한 사람”이라고 말했다. 그는 이날 트럼프 대통령에게 이집트 최고 민간 훈장을 수여하기도 했다. 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리도 “오늘은 현대사에서 가장 위대한 날 중 하나”라며 트럼프를 향해 “평화의 사도”라고 말했다. 그러면서 트럼프를 노벨평화상 후보로 지명하고 싶다고도 했다.