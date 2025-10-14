시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오전 (2025년 10월 14일)

입력:2025-10-14 05:31
공유하기
글자 크기 조정

10월 14일 화요일, 아침 날씨입니다.

아침 최저기온은 서울 15.0도, 인천 16.0도, 수원 16.0도, 춘천 14.0도, 강릉 16.0도, 청주 18.0도, 대전 18.0도, 전주 20.0도, 광주 21.0도, 대구 18.0도, 부산 20.0도, 제주 22.0도로 예상됩니다.

낮 최고기온은 서울 20.0도, 인천 20.0도, 수원 20.0도, 춘천 20.0도, 강릉 19.0도, 청주 22.0도, 대전 22.0도, 전주 24.0도, 광주 25.0도, 대구 21.0도, 부산 22.0도, 제주 25.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“리플 10억, 하루만에 사라져”… 코인 선물 투자자 ‘청산 패닉’
2000년대생, 새 연금법 시행땐 돌려받는 비율 1위→ 꼴찌 ‘뚝’
“회사가 CCTV·GPS로 감시”… IT 동원 ‘갑질’에도 정부는 뒷짐
中샤오미 전기차 또 인명사고…“문 안 열려 구조 못해”
질의 강행한 추미애, 조희대 “삼권분립서 찾기 어려운 예시”
“캄보디아 사망 대학생, 너무 맞아 숨도 못 쉬어” 증언
‘11개월 영아’ 성폭행한 英 유명 가수, 교도소서 폭행당해 사망
의정부 아파트서 일가족 상대 흉기 난동…아래층 피의자 사망
국민일보 신문구독