삼성, 준PO 3차전 따내며 PO 티켓까지 ‘-1승’
삼성 라이온즈가 2025 KBO리그 포스트시즌 준플레이오프(준PO·5전 3승제) 3차전을 가져가며 시리즈 전적 2승 1패로 앞서 나갔다. ‘푸른 피의 에이스’ 원태인의 호투에 힘입어 플레이오프(PO·5전 3승제) 진출에 한 걸음만을 남겨뒀다.
삼성은 13일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 준PO 3차전에서 SSG 랜더스를 5대 3으로 꺾었다. 남은 두 경기에서 1승만 더하면 지난해에 이어 2년 연속 PO 무대를 밟게 된다.
이날 경기는 이번 시리즈의 승부처로 꼽혔다. 역대 준PO에서 양 팀이 1승씩을 나눠 가진 상황에 3차전을 이긴 팀이 100% 확률(7번 중 7번)로 PO에 진출했기 때문이다. 두 팀은 나란히 에이스를 선발 마운드에 올렸다. 삼성은 ‘토종 1선발’ 원태인을, SSG는 ‘닥터 K’ 드류 앤더슨을 내세웠다.
경기 초반 팽팽한 흐름이 이어졌다. 두 선발 투수의 안정된 투구 속에 양 팀 모두 2회까지 득점을 올리지 못했다. 균형을 깬 건 삼성이었다. 3회말 2사 1, 3루에서 김성윤이 2루수 앞 내야 안타를 때려냈고, 수비 실책이 겹치며 2명의 주자가 홈을 밟았다. 이어 구자욱의 적시 2루타가 터지며 점수는 순식간에 3-0이 됐다.
삼성은 이후 주도권을 내주지 않았다. 4회초 곧바로 SSG가 1점을 추격했으나 5회 김성윤과 김영웅의 연속 적시타로 점수를 5-1까지 벌렸다. 9회 고명준(SSG)에게 투런포를 허용했으나 마무리 김재윤이 추가 실점 없이 승부를 매듭지었다.
원태인은 에이스다운 면모를 유감없이 보여줬다. 6⅔이닝 동안 삼진 5개를 곁들이며 1실점 퀄리티스타트(QS·6이닝 3자책점 이하) 투구를 선보였다. 이번 포스트시즌 두 번째 승리다. 그는 지난 7일 NC 다이노스와의 와일드카드(WC) 결정전 2차전에서도 6이닝 무실점으로 승리 투수가 됐다.
반면 앤더슨은 3이닝 3실점(2자책)으로 아쉬움을 남겼다. 올 시즌 삼성전에서 1승(무패), 평균자책점 2.08(13이닝 3실점)을 기록했던 것과는 다른 모습이었다. 최근 장염 증세로 체중이 3㎏ 줄며 컨디션 난조를 겪었던 점이 영향을 미친 것으로 보인다.
타석에선 김성윤(삼성)의 부활이 돋보였다. 이번 포스트시즌에서 타율 0.083(12타수 1안타)에 그쳤던 그는 이날 4타수 2안타 2타점 2득점으로 활약했다. 리드오프로 자리를 바꾼 김지찬과 주장 구자욱도 멀티히트로 힘을 보탰다.
두 팀은 14일 같은 장소에서 4차전을 치른다. 선발로 예고된 김광현(SSG)은 벼랑 끝 상황에서 팀을 구해야 하는 특명을 부여받았다.
대구=최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사