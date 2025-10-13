시사 전체기사

오세훈 “조국, 주택시장 원리도 모르고 훈수”

입력:2025-10-13 19:35
공유하기
글자 크기 조정
오세훈 서울시장이 13일 강남구 대치동 은마아파트 재건축 사업 현장을 점검하고 있다. 연합뉴스

오세훈 서울시장은 13일 조국 조국혁신당 비상대책위원장을 향해 “정작 불을 지른 사람은 따로 있는데, 인제 와서 불 끄는 사람을 탓한다”고 비판했다. 조 위원장이 서울시의 규제 완화와 재건축 활성화 정책이 집값 상승을 부추긴다고 지적하자, 맞받아친 것이다.

오 시장은 이날 페이스북에 올린 ‘주택시장 원리도 모르고 훈수, 남 탓하는 정치’라는 글에서 “서울시 주택정책에 얼마나 무관심하고 무지했으면 이런 말을 쉽게 꺼내겠는가”라며 이같이 밝혔다.

오 시장은 “주택시장 원리를 모른 채 훈수 두는 분들을 보면 참 답답하다”고 지적했다. 그러면서 “지난 문재인정부와 전임 시장 시절, 해제되고 취소된 재건축·재개발 사업으로 서울에 공급되지 못한 주택이 330여개 지역 28만호라는 사실은 알고 계시냐”고 되물었다.

오 시장은 “이로 인한 ‘공급 절벽’ 우려가 지금의 집값에 반영되고 있다”며 “거기에 ‘민주당이 집권하면 집값이 오른다’는 인식까지 더해져 오늘의 ‘불장’이 만들어진 것”이라고 말했다.

오 시장은 “서울시에 복귀한 뒤 ‘신통기획’을 도입한 이유는 분명하다. 강남이든 강북이든, 재건축이든 재개발이든, 시민이 원하는 곳에 신속하게 주택을 공급하기 위해서”라고 강조했다. 그러면서 강북구 미아2구역, 노원구 백사마을, 송파구 잠실5단지 정비사업 사례를 소개했다.

그는 또 “주택 공급과 규제 완화에 강남·북의 구분은 없다”며 “서울시의 원칙은 단 하나, 시민이 원하는 곳에 필요한 만큼 공급한다는 것”이라고 말했다. 이어 “이제는 강남·북 갈라치기도, 남 탓도, 규제 강화도 아닌 공급으로 답해야 할 때”라며 “이것이 ‘불장’을 잠재우는 길이자, 청년에게 다시 ‘내 집을 꿈꿀 권리’를 돌려주는 길”이라고 덧붙였다.

김용헌 기자 yong@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
계엄 당일 대통령실 CCTV 첫 공개…한덕수 손에 문건 2개
“캄보디아서 숨진 한국 대학생…같은 대학 선배가 모집책 역할”
“트뤼도 전 캐나다 총리와 케이티 페리, 美 요트서 애정행각”
조희대 “국감 증인출석 요구 헌법·법률 취지 안 맞아”
의정부 아파트서 일가족 상대 흉기 난동…아래층 피의자 사망
“캄보디아 사망 대학생, 너무 맞아 숨도 못 쉬어” 증언
국토부, ‘집값 띄우기’ 의심거래 수사 의뢰… 일반인 첫 타깃
염혜란 “‘생계 걱정 안했으면’ 꿈 이뤄…저 대세 배우 맞죠”
국민일보 신문구독