[속보] 올해 노벨경제학상에 조엘 모키어·필리프 아기옹·피터 하윗

입력:2025-10-13 18:56
수정:2025-10-13 19:15
2025년 노벨경제학상의 영예는 ‘신기술을 통한 지속가능 성장’ 연구에 기여한 경제학자 3인에게 돌아갔다.

스웨덴 왕립과학원은 조엘 모키어(79), 필리프 아기옹(69), 피터 하윗(79) 등 3인에게 노벨경제학상을 수여하기로 했다고 13일(현지시간) 밝혔다.

모키어는 네덜란드 출신으로 미 노스웨스턴대 교수를 맡고 있다. 아기옹은 프랑스에서 태어나 현재 프랑스의 콜레주 드 프랑스와 INSEAD, 영어 런던정치경제대(LSE) 교수로 있다. 하윗은 캐나다에서 태어나 현재 미 브라운대 교수이다.

왕립과학원은 모키어 교수에 대해 ‘기술 진보를 통해 지속 가능한 성장의 전제 조건을 파악한 공로’를 인정했다고 밝혔다.

아기옹 등 2명에 대해선 ‘창조적 파괴를 통한 지속 가능한 성장 이론’을 세운 공로를 높이 평가했다고 설명했다.

김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr

