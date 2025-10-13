시사 전체기사

中샤오미 전기차 또 인명사고…“문 안 열려 구조 못해”

입력:2025-10-13 18:35
공유하기
글자 크기 조정
중국 쓰촨성 청두에서 13일 충돌 후 화재가 발생한 샤오미 전기차 SU-7. 행인들이 운전자 구조에 나섰지만, 문을 열지 못했다. 웨이보

중국 샤오미 전기차가 또 인명사고를 냈다. 충돌 후 문 열림 기능과 배터리 안전성에 문제가 있다는 비판이 쏟아지고 있다.

펑파이신문 등 중국매체에 따르면 13일 오전 3시18쯤 중국 쓰촨성 청두시의 한 도로에서 덩모(31)씨가 운전하던 샤오미 SU7 전기차가 충돌사고를 낸 후 화재를 일으켰다.

사고 당시 다른 차량에 촬영된 블랙박스 영상에 따르면 문제의 차량은 다른 차량을 추돌한 뒤 통제력을 잃고 갈짓자로 비틀거리다 시속 100㎞ 이상의 속도로 달려갔다. 교통신호를 기다리던 한 목격자는 문제의 차량 운전자가 크게 외치는 소리를 들었다고 전했다. 차량은 도로 녹지대를 들이받고 맞은편 차선으로 넘어간 뒤 불이 붙었다.

행인들이 차 안에 갇힌 운전자를 구조하기 위해 주먹으로 창문을 깨려했지만, 깰 수 없었고 문도 열리지 않았다. 다른 행인이 대형 렌치를 가져와 유리창을 깨는 데는 성공했지만, 차량 내부에서 큰소리와 함께 폭발이 발생해 뒤로 물러설 수밖에 없었다. 3시 30분쯤 출동한 소방대원들이 화재를 진압한 뒤 망치와 전기톱을 써서 문을 열었다.
중국 쓰촨성 청두에서 13일 충돌 후 화재가 발생해 전소한 샤오미 전기차 SU-7. 웨이보

당국은 덩씨가 음주운전을 한 것으로 보고 있다고 펑파이신문은 전했다. 네티즌들은 SU7의 충돌 후 차량 문 열림 기능과 배터리 안전에 의문을 제기했다. SU7의 손잡이는 매립식이어서 평소에는 외부에서 문을 열 수 없다.

SU7은 전자제품 회사인 샤오미가 2021년 전기차 시장 진출을 선언한 후 3년 만인 지난해 3월 출시한 첫 전기차 모델이다. 일반 모델의 가격은 21만5900(약 4300만원)~29만9900위안(6000만원)이고 고성능모델인 울트라는 52만9900위안(1억600만원)이다.

SU7은 지난 3월에도 안후이성의 한 고속도로에서 자율주행 모드로 달리던 차량이 가드레일과 충돌해 탑승자 3명 모두 숨지는 사고를 냈다.

베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
김우빈 “김은숙 작가님의 ‘맞춤 대본’ 연기, 즐거웠죠”
“캄보디아서 숨진 한국 대학생…같은 대학 선배가 모집책 역할”
‘슈퍼박테리아’ 경고등…한국, 항생제 사용량 OECD 2위
‘누구나 월 2000’… 죽음 부른 캄보디아 취업 사기 SNS 도배
국토부, ‘집값 띄우기’ 의심거래 수사 의뢰… 일반인 첫 타깃
염혜란 “‘생계 걱정 안했으면’ 꿈 이뤄…저 대세 배우 맞죠”
하이닉스 이직자 인터뷰 싣고 자사 폄하한 삼성노조
관세도 버거운데 희토류 싸움까지… 먹구름 짙어지는 韓 수출
국민일보 신문구독