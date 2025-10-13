월 1만원에 10년 산다…‘전남형 만원주택’ 고흥서 기공식

180억 투입 15층, 50세대 규모…2027년까지 순차 입주



지방 소멸 위기 극복…청년층의 안정적인 지역 정착

김영록 전남도지사가 13일 고흥읍 성산리 전남형 만원주택 사업부지에서 주요내빈들과 ‘전남형 만원주택’ 기공을 축하하는 시삽을 하고 있다. 전남도 제공

전남도의 혁신적인 주거복지 정책인 ‘전남형 만원주택’ 사업이 진도에 이어 고흥에서 두 번째 기공식을 갖고 본격적인 건설에 착수하는 등 순조롭게 추진되고 있다.

김영록 전남도지사가 13일 고흥읍 성산리 전남형 만원주택 사업부지에서 열린 ‘전남형 만원주택’ 기공식에서 인사말을 하고 있다. 전남도 제공

김영록 전남도지사가 13일 고흥읍 성산리 전남형 만원주택 사업부지에서 열린 ‘전남형 만원주택’ 기공식에서 인사말을 하고 있다. 전남도 제공