[단독] 대통령이 “지킨다” 했는데… 추방 위기 美 입양동포 1만7500여명

외교당국, 입양 동포 관련 대응 없어

책임 소재 분산… “전담 부처 신설해야”

국회 외교통일위원회 이재강 더불어민주당 의원실에 따르면 현재 미국에 입양된 동포 중 시민권을 획득하지 못한 1만7547명은 트럼프 2기 행정부의 강경한 이민정책에 따라 추방될 외기에 놓인 것으로 파악됐다. 국민일보DB

