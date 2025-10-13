트럼프, 하마스 인질 석방 후 이스라엘 도착 [포착]

도널드 트럼프 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 13일(현지시간) 이스라엘 텔아비브 인근 벤구리온 국제공항에서 대화를 나누고 있다. AFP연합뉴스

텔아비브 인근 벤구리온 국제공항에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 이츠하크 헤르조그 대통령 부부의 환영을 받았다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 13일(현지시간) 이스라엘 텔아비브 인근 벤구리온 국제공항에서 대화를 나누고 있다. 로이터연합뉴스

트럼프 대통령은 압델 파타 엘시시 이집트 대통령과 가자지구 평화를 위한 회의를 주재한다.

영국과 프랑스, 이탈리아, 스페인, 튀르키예 등 20여개국 지도자를 비롯해 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장이 회의에 참석한다. 참석자들은 이스라엘과 하마스가 합의한 휴전 협정에 지지를 표명하는 한편 실행 방안을 논의할 예정이다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 12일(현지시간) 이스라엘로 향하는 에어포스원에서 취재진 질문에 답변을 하고 있다. AFP연합뉴스