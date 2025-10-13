캄보디아서 숨진 한국 대학생…“돈 벌려고 택배 일도 하던 학생”
숨진 대학생 경북 예천 고향 마을 적막감 속에 주민들 “유족 힘들어해”
캄보디아에서 현지 범죄조직에 의해 고문당해 숨진 한국인 대학생 박모(20대)씨는 야간에 돈을 벌기 위해 택배일도 하고 눈이 오면 집 마당을 부지런히 쓸던 평범한 대학생이었다고 주변 지인들은 기억했다.
13일 대학생 박씨가 살았던 경북 예천 고향마을에서 만난 80대 어르신은 “박씨의 친할머니가 택배 일을 하는 박씨를 자랑스럽다는 듯 말한 적이 있어 기억한다”며 이같이 말했다.
어르신은 박씨가 어렸을 적 아버지, 형과 함께 이곳 마을에 이사를 왔다고 했다.
그는 “박씨 형제는 친할머니와 아버지의 손에 길러졌다”며 “박씨 아버지가 두 아들을 키우려고 일용직 등 여러 일을 전전했다”고 말했다.
그러면서 “박씨가 타지에 대학교를 간 이후에도 종종 집에 왔다”며 “지난 봄에도 마을에 와서는 나한테 반갑게 인사를 했다”고 했다.
그러면서 “눈이 오면 집 마당을 부지런히 쓸고 동물을 좋아해 개랑 닭도 정성스럽게 키워서 기억에 남는 학생”이라고 덧붙였다.
다른 70대 주민은 “박씨가 성인이 된 이후에 택배 일을 하는 등 돈을 벌려고 노력을 많이 했다고 한다”며 “집안 형편이 원래 좋지 못했는데 최근 친할머니도 몸이 좋지 않아 병원에 다니는 상황”이라고 했다.
지난 8월 박씨가 숨진 후 그의 아버지는 집 밖을 거의 나가지 않을 정도로 힘들어했다고 한다.
어르신은 “박씨 아버지가 출근 때 타는 화물차량이 언젠가부터 주차된 채 움직이질 않더라”며 “끼니를 거를 만큼 힘들어하니까 초등학교 친구가 와서 밥을 챙겨주곤 했다”고 말했다.
또 다른 70대 주민은 “평소 한 없이 착한 청년이었는데 가난한 집안 사정으로 돈을 벌기 위해 친구의 꾐에 빠졌던 것 같다”며 안타까워했다.
그는 이어 “엄마가 없어 어릴적부터 할머니가 손자들을 키우다 시피했는데 행여 마음을 다칠까봐 사고 소식을 (할머니에게) 알리지도 못하고 있다”고 전했다.
박씨는 예천에서 초등학교와 중학교를 졸업한 뒤 안동에서 고등학교를 마치고 충남지역 대학에 진학한 것으로 전해졌다.
이날 박씨가 살던 마을에는 비가 내리며 적막감만 감돌았다.
그의 가족이 지내는 곳으로 알려진 주택에는 목줄에 묶여있는 반려견 한 마리만 외로이 집을 지키고 있었다.
유족은 아침 일찍부터 용무를 보기 위해 차를 타고 집을 떠난 것으로 전해졌다.
올해 경북지역에서 캄보디아로 출국했다가 실종됐다는 신고는 박씨 사건을 비롯해 모두 7건이 접수됐다. 이 중 2건(상주 1건, 경주 1건)은 미해결 상태라고 경찰은 밝혔다.
예천=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사