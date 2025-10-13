시사 전체기사

[속보] 조현 “트럼프, APEC 오지만 정상회의 참석 못할 가능성 커”

입력:2025-10-13 16:08
수정:2025-10-13 16:20
공유하기
글자 크기 조정
조현 외교부 장관이 13일 국회에서 열린 외교통일위원회 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

조현 외교부 장관은 도널드 트럼프 미국 대통령이 경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석하지 못할 가능성이 크다고 13일 밝혔다.

조 장관은 이날 국회 외교통일위원회 국정감사에서 ‘트럼프 대통령이 한국에 오는 것이냐’며 묻는 말에 “그렇다”고 답한 뒤 “정상회의는 참석하지 못할 가능성이 크다고 본다”고 말했다.

한·미 양국은 트럼프 대통령이 오는 29일부터 1박 2일 방한하는 방향으로 협의 중인 것으로 알려졌다.

트럼프 대통령은 27일부터 열리는 최고경영자(CEO) 서밋 등 APEC 정상회의주간 일부 행사에는 참석하지만, 31일부터 이틀 동안 열리는 정상회의 본회의엔 참석하지 않을 가능성이 현재로서 크다.

조 장관은 ‘한·미 정상회담은 하느냐’는 김기현 국민의힘 의원 질문에 “그렇다”고 답했다.

조 장관은 정상회담 개최 장소에 대해선 “아마도 경주가 될 것 같다”고 설명했다.

조 장관은 정상회담이 약식으로 진행될 가능성이 높아지는 것이냐는 질문엔 “그렇지는 않다”고 말했다.

조 장관은 한·중 정상회담과 미·중 정상회담 모두 경주에서 열릴 가능성이 높다고 말했다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
계엄 당일 대통령실 CCTV 첫 공개…한덕수 손에 문건 2개
“캄보디아서 숨진 한국 대학생…같은 대학 선배가 모집책 역할”
“트뤼도 전 캐나다 총리와 케이티 페리, 美 요트서 애정행각”
조희대 “국감 증인출석 요구 헌법·법률 취지 안 맞아”
의정부 아파트서 일가족 상대 흉기 난동…아래층 피의자 사망
“캄보디아 사망 대학생, 너무 맞아 숨도 못 쉬어” 증언
국토부, ‘집값 띄우기’ 의심거래 수사 의뢰… 일반인 첫 타깃
염혜란 “‘생계 걱정 안했으면’ 꿈 이뤄…저 대세 배우 맞죠”
국민일보 신문구독