대구파티마병원 ‘군위 사과대추 행사’ 성료
대구파티마병원은 13일 본관 1층 입구에서 팔공농협과 함께 ‘군위 사과대추 행사’를 진행했다.
이번 행사는 대구 군위군과 군위군조합공동법인 후원으로 열렸다. 군위지역 우수한 농산물을 대구시민에게 널리 알리고 지역 농산물 소비를 활성화하기 위해 마련됐다.
군위 사과대추는 비타민C가 풍부해 피부미용, 다이어트 효과, 면역력 강화 등에 도움이 되는 과일로 알려져 있으며 아삭한 식감과 달콤한 맛으로 소비자들에게 큰 인기를 얻고 있다.
이날 행사에는 이삼병 조합장을 비롯해 군위군 관계자들이 참석했다. 병원을 찾은 환자와 내원객, 직원을 대상으로 할인 판매 행사를 진행해 지역에서 생산되는 사과대추의 우수성을 홍보했다.
김선미 병원장은 “행사를 통해 군위의 우수한 농산물을 많은 분들께 알릴 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 지역사회와 상생할 수 있는 다양한 협력 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
