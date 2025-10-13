경찰, 김제시청 압수수색… 정성주 시장 뇌물수수 의혹 수사
사업 수주 대가로 수천만원 금품 수수 의혹
전북경찰청 반부패수사대, 회계과 압수수색
정성주 전북 김제시장의 뇌물수수 의혹을 수사 중인 경찰이 강제수사에 나섰다.
전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 13일 오전 뇌물 관련 의혹의 진위를 확인하기 위해 김제시청 회계과를 압수수색해 관련 자료를 확보했다.
정 시장은 사업 수주 대가로 특정업체로부터 수차례에 걸쳐 8000만원 상당의 금품을 받았다는 혐의를 받고 있다.
최근 경찰에는 정 시장이 수년 전 한 사업체로부터 여러 차례에 걸쳐 수천만원의 상당의 금품을 받았다는 내용이 담긴 진정서가 제출됐다.
경찰은 진정인을 비롯한 관계자들을 불러 사실관계를 조사해 왔다. 정 시장 측은 “금품 수수 의혹은 전혀 사실무근”이라며 혐의를 부인했다.
경찰 관계자는 “현재 수사 중인 사안이라 구체적인 내용을 밝히기 어렵다”고 말했다.
