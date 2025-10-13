“그냥 ‘바라만 보던 산에서 돈 되는 산’으로 만든다”

경북도, 산불 피해지역에 ‘산림경영특구’ 사업 본격적으로 추진하기로

지난 3월 28일 경북 의성군 산림이 산불에 초토화 된 모습을 보이고 있다. 연합뉴스



경북도가 초대형 산불 피해지역의 산림을 안정적인 소득 기반으로 전환하기 위한 ‘산림경영특구’ 사업을 본격적으로 추진한다고 13일 밝혔다.



도에 따르면 산림경영특구는 생산자단체나 마을 단위 협업 경영조직 등이 중심이 돼 전문적으로 산림을 경영하는 방식으로 운영된다.



현재 산주 1인당 평균 보유 면적은 2.7㏊에 불과해 영세한 구조지만, 산림경영특구로 지정되면 최소 300㏊ 이상 규모의 단지화가 가능해 산림을 더 효율적으로 활용할 수 있는 기반을 갖추게 된다.



산주는 보유 면적에 따라 안정적인 배당을 보장받으며 개별 경영의 한계를 넘어 공동·협업 체계로 수익을 극대화할 수 있다. 특구에는 융복합 산림경영 모델이 도입된다.



특구는 밀원수 등 소득·경관 수종과 산채류 같은 산림작물을 재배해 생산 기반을 마련하고 임산물의 저장·가공·포장 과정으로 고부가가치를 창출한다.



산촌 체험 관광, 임산물 판매와 푸드존 운영 등으로 소득과 일자리도 늘리게 된다.



지금까지는 수십 년간 산림을 가꾼 뒤 벨 나이에 도달한 나무만 벌채할 수 있었고 어렵게 목재를 수확하더라도 실제로 얻을 수 있는 수익은 극히 제한적이었다.



그러나 특구에서는 융복합 산림경영을 도입함으로써 매년 안정적이고 지속적인 소득을 창출할 수 있으며 목재 중심의 단일 구조보다 높은 수준의 경제적 성과를 기대할 수 있다.



또 산불 복구 조림지는 산림 부문 배출권 거래제 외부 사업 등록으로 산림의 탄소흡수 실적을 매각할 수 있으며 친환경농업직불금을 활용하면 추가 소득도 확보할 수 있다.



도는 올해 내 의성군 점곡면 동변리 일원에 약 500㏊ 규모로 시범사업을 계획 중이다.



이 지역은 2018년 선도 산림경영단지로 지정돼 다양한 산림사업을 추진해 왔으나, 지난 봄 초대형 산불로 대부분의 사업지가 전소됐다.



경북도는 산주들과 협의를 거쳐 이 지역을 산림경영 특구로 지정하고 목재생산림 조성과 함께 지역 특화 임산물 재배단지, 대단위 밀원식물 단지 등을 단계적으로 추진할 계획이다.



또 시범사업 운영 과정에서 나타난 미흡한 부분을 보완해 내년에는 다른 산불 피해 시군으로까지 특구를 확대해 나갈 방침이다.



도는 특구의 성공적인 추진을 위해 정부에 △특구 사업자가 사업계획에 따라 산림사업을 시행하는 경우 국가 등이 사업비의 전부 또는 일부를 융자하거나 보조할 수 있도록 명문화하고 △특구 지정 때 벌채, 작업로 개설, 임산물 재배 등을 위한 형질변경 인허가 절차를 원스톱으로 신속하게 처리할 수 있도록 관련 시행령 개정을 건의할 계획이다.



조현애 경북도 산림자원국장은 “산림경영특구는 피해 산림의 체계적 복원은 물론 임업인의 안정적 소득과 산촌 재생을 동시에 실현할 수 있는 핵심 제도”라며 “정부와 긴밀히 협력해 시행령에 필요한 사항을 반영하고 도민과 함께 ‘바라보는 산에서 돈이 되는 산, 미래 가치 숲’을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경북도가 초대형 산불 피해지역의 산림을 안정적인 소득 기반으로 전환하기 위한 ‘산림경영특구’ 사업을 본격적으로 추진한다고 13일 밝혔다.도에 따르면 산림경영특구는 생산자단체나 마을 단위 협업 경영조직 등이 중심이 돼 전문적으로 산림을 경영하는 방식으로 운영된다.현재 산주 1인당 평균 보유 면적은 2.7㏊에 불과해 영세한 구조지만, 산림경영특구로 지정되면 최소 300㏊ 이상 규모의 단지화가 가능해 산림을 더 효율적으로 활용할 수 있는 기반을 갖추게 된다.산주는 보유 면적에 따라 안정적인 배당을 보장받으며 개별 경영의 한계를 넘어 공동·협업 체계로 수익을 극대화할 수 있다. 특구에는 융복합 산림경영 모델이 도입된다.특구는 밀원수 등 소득·경관 수종과 산채류 같은 산림작물을 재배해 생산 기반을 마련하고 임산물의 저장·가공·포장 과정으로 고부가가치를 창출한다.산촌 체험 관광, 임산물 판매와 푸드존 운영 등으로 소득과 일자리도 늘리게 된다.지금까지는 수십 년간 산림을 가꾼 뒤 벨 나이에 도달한 나무만 벌채할 수 있었고 어렵게 목재를 수확하더라도 실제로 얻을 수 있는 수익은 극히 제한적이었다.그러나 특구에서는 융복합 산림경영을 도입함으로써 매년 안정적이고 지속적인 소득을 창출할 수 있으며 목재 중심의 단일 구조보다 높은 수준의 경제적 성과를 기대할 수 있다.또 산불 복구 조림지는 산림 부문 배출권 거래제 외부 사업 등록으로 산림의 탄소흡수 실적을 매각할 수 있으며 친환경농업직불금을 활용하면 추가 소득도 확보할 수 있다.도는 올해 내 의성군 점곡면 동변리 일원에 약 500㏊ 규모로 시범사업을 계획 중이다.이 지역은 2018년 선도 산림경영단지로 지정돼 다양한 산림사업을 추진해 왔으나, 지난 봄 초대형 산불로 대부분의 사업지가 전소됐다.경북도는 산주들과 협의를 거쳐 이 지역을 산림경영 특구로 지정하고 목재생산림 조성과 함께 지역 특화 임산물 재배단지, 대단위 밀원식물 단지 등을 단계적으로 추진할 계획이다.또 시범사업 운영 과정에서 나타난 미흡한 부분을 보완해 내년에는 다른 산불 피해 시군으로까지 특구를 확대해 나갈 방침이다.도는 특구의 성공적인 추진을 위해 정부에 △특구 사업자가 사업계획에 따라 산림사업을 시행하는 경우 국가 등이 사업비의 전부 또는 일부를 융자하거나 보조할 수 있도록 명문화하고 △특구 지정 때 벌채, 작업로 개설, 임산물 재배 등을 위한 형질변경 인허가 절차를 원스톱으로 신속하게 처리할 수 있도록 관련 시행령 개정을 건의할 계획이다.조현애 경북도 산림자원국장은 “산림경영특구는 피해 산림의 체계적 복원은 물론 임업인의 안정적 소득과 산촌 재생을 동시에 실현할 수 있는 핵심 제도”라며 “정부와 긴밀히 협력해 시행령에 필요한 사항을 반영하고 도민과 함께 ‘바라보는 산에서 돈이 되는 산, 미래 가치 숲’을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지