체육공단, 2025년 우수 스포츠용품 선정 사업 추진

입력:2025-10-13 15:17
2025년 우수 스포츠용품 선정 사업 안내 포스터. 국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(체육공단)은 문화체육관광부와 함께 국내 스포츠용품 제조업 활성화 및 경쟁력 제고를 위해 ‘2025년 우수 스포츠용품 선정 사업’을 추진한다고 13일 밝혔다.

이번 사업에 국내 중소기업이 제조·생산한 스포츠용품 중 현재 출시된 제품은 모두 출품할 수 있다. 1차 심사는 계량 20점(매출·대외 성과), 비계량 80점(고객·시장분석 등)으로 진행된다. 직접 생산 가능성, 친환경 인증 등을 평가해 가점 5점을 받을 수 있다. 가격 대비 가치, 기능성 등을 평가하는 2차 실물 용품 심사를 통해 총 10개 품목이 선정된다.

체육공단은 심사 후 오는 12월 초에 선정 제품을 발표할 예정이다. 선정된 기업에는 전시체험관 및 스포츠 대회와 연계한 홍보·마케팅 지원, 스포츠산업 수출지원 연계 사업 신청 시 가점 부여의 혜택이 주어진다. 참가를 희망하는 기업은 오는 31일까지 스포츠산업지원 누리집에서 온라인으로 신청하면 된다.

