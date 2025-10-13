“아들이 감금된 것 같다” 충북서도 ‘캄보디아 납치’ 신고

“통장이 자금세탁에 이용돼” 주장…부모와는 카카오톡 수시 연락

경북·광주 등 전국서 ‘캄보디아 연락 두절’ 신고 접수

현재로서는 A씨가 감금 피해자인지, 범죄 피의자인지 단정하기 어렵고 동행한 지인 2명이 있는지도 확실치 않은 상황”이라며 “모든 가능성을 열어두고 전반적인 경위를 조사 중”이라고 전했다.