천문연 참여 국제연구진, 110억년 전 푸른빛 거대은하 찾아냈다

두꺼운 먼지에 가려진 모은하에서 강한 푸른빛이 보이는 초대질량 블랙홀 은하 상상도. 한국천문연구원 제공

외계행성탐색시스템(KMTNet)’으로 발견한 특이 천체 후보를 칠레 제미니 남반구 망원경으로 후속 분광 관측한 끝에 이 같은 성과를 냈다고 13일 밝혔다.

은하의 질량은 태양의 약 2조배에 달할 정도로 무겁고 중심에는 태양 질량의 약 140억배에 달하는 초대질량 블랙홀이 자리 잡고 있다.

또 폭발적인 별 탄생 현상이 일어나 은하의 밝기 역시 태양의 약 80조배에 달하는 초고광도 특성을 보였다.

연구팀은 특히 이 은하가 최근 제임스웹 우주망원경으로 발견된 수수께끼의 은하 ‘작은 붉은 점(LRDs)’과 닮았다는 사실도 밝혀냈다.

LRDs는 BlueDOG 은하보다 20억년 앞선 초기 우주에서 발견된 은하로 보이지만, 두 천체 모두 강력한 블랙홀 활동과 폭발적인 별 탄생이 동시에 일어난다는 공통점이 있다. 연구진은 이 특징들이 은하와 블랙홀의 성장 과정을 잇는 연결 고리를 밝혀낼 단서가 될 것으로 기대하고 있다.

연구를 주도한 정웅섭 천문연 책임연구원은 “최근 제임스웹이 발견한 수수께끼 초기 은하와 블랙홀이 어떻게 함께 성장했는지를 이해하는 데 중요한 단서를 제공할 것”이라고 말했다.