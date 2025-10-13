캄보디아서 수개월전 20대 여성 실종 신고…경찰 “범죄 연루 정황 없어”
캄보디아서 20대 여성 수개월전 실종 신고
현지 대사관 공조로 소재 확인
범죄 연루 정황 없어…귀국 거부 중
캄보디아로 여행을 떠난 20대 여성이 수개월전 실종됐다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰으나, 범죄 연루 정황은 확인되지 않았다는 소식이 뒤늦게 알려졌다.
13일 전북경찰청에 따르면 지난 3월 “캄보디아에 간 동생이 범죄에 연루된 것 같다”는 실종 신고가 접수됐다.
신고자는 동생으로부터 손가락이 잘린 사진을 받았다면서 경찰에 도움을 요청한 것으로 알려졌다.
경찰은 캄보디아 현지 대사관과 공조해 실종 신고가 접수된 A씨의 소재를 확인하고 경위를 파악했으나 범죄와 연관된 정황은 발견하지 못했다고 밝혔다.
A씨는 현지에서 외부 활동을 하고 있으며, 가족 및 지인과의 연락도 가능한 상태로 확인됐다. 경찰은 그가 범죄조직에 의해 납치·감금된 것은 아닌 것으로 보고 있다.
다만 A씨가 입은 부상의 경위가 불분명하고, 가족의 요청에도 귀국하지 않고 있는 점 등을 고려해 다양한 가능성을 열어두고 경위를 살펴보고 있다.
전북경찰청 관계자는 “A씨의 소재가 확인됨에 따라 실종 신고는 종결 처리했다”며 “향후 A씨가 귀국하면 추가 면담을 통해 실제 피해 여부를 확인할 예정”이라고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
