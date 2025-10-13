대전 대표 가을축제 ‘2025 대전 빵축제’ 18일 개막

대전관광공사가 주최·주관하는 대전 빵축제는 대전시와 대전 동구, 대한제과협회대전시지회, 성심당이 후원하며

올해는 축제 행사장 면적이 지난해 대비 약 2배 커졌을 뿐 아니라 참가 업체도 81곳에서 102곳으로 늘면서 행사 규모가 대폭 확대됐다. 운영 시간은 오후 12시부터 9시까지이며 개막식은 18일 오후 6시에 진행될 계획이다.

축제장에서 대전의 맛과 멋을 즐기고 좋은 추억을 만드시길 바란다”며 “대전을 전국 대표 ‘빵의 도시’로 만들어 지역경제 활성화에도 이바지하도록 노력하겠다”고 말했다.