충남 6개 시·군에 21개사 4448억원 투자 유치

충남도청사. 충남도 제공

전기차 배터리 쿨링 플레이트 제조업체인 동보테크는 250억원을 투자해 아산 음봉면에 공장을 짓는다.

서산에는 가평에 있는 건강기능식품 제조업체인 농업회사법인 지에이치내츄럴이 105억원을 들여 해미면에 이전 하기로 했다.