충남 6개 시·군에 21개사 4448억원 투자 유치
충남도와 지역 6개 시·군이 웨이비스 등 21개 기업과 4448억원 규모의 투자협약을 체결했다.
도는 13일 김태흠 충남지사와 김석필 천안시장권한대행 등 6개 시·군 단체장, 한민석 웨이비스 대표이사 등 21개 기업 대표 등이 투자협약을 체결했다고 밝혔다.
21개 기업은 2028년까지 6개 시·군 산업단지 등 30만여㎡의 부지에 4448억원을 투자해 생산시설을 신·증설하거나 타지역에서 충남으로 이전할 전망이다.
경기도에 있는 무기 고주파 반도체 업체인 웨이비스와 화장품 제조 업체인 라피끄는 각각 352억원과 233억원을 투자해 천안 테크노파크산단에 생산시설을 이전하기로 했다.
아이엘은 150억원을 투자해 천안 수신면에 차량용 LED 공장을 증설하고, 항공용 부품 업체인 에스엠테크는 200억원을 투자해 성환읍에 공장을 짓는다.
건강기능식품 업체인 코스팜은 천안 풍세일반산단에 240억원을 투자해 지역 생산시설을 옮기기로 했다.
1차전지 설비 업체인 비츠로셀은 357억원을 투자해 아산 음봉산단에 공장을 새로 짓는다. 평판디스플레이 제조용 기계 제작 업체인 온오프시스템은 100억원을 들여 아산 둔포면에 공장을 신설하기로 했다.
전기차 배터리 쿨링 플레이트 제조업체인 동보테크는 250억원을 투자해 아산 음봉면에 공장을 짓는다. 전력전자부품·정션박스 자동차 제조업체인 영화테크는 420억원을 투자해 아산테크노벨리에 중국에 있는 생산 시설을 이전한다.
아산 신창일반산단에는 세라믹 무기안료 제조 업체인 한일과 인쇄용 잉크 제조업체인 신양티아이씨가 각각 67억원과 138억원을 들여 공장을 신설하기로 했다.
자동차 내장재 부품 업체인 성우산업은 130억원을 투자해 아산탕정테크노에 공장을 새롭게 마련한다.
서산에는 가평에 있는 건강기능식품 제조업체인 농업회사법인 지에이치내츄럴이 105억원을 들여 해미면에 이전 하기로 했다.
친환경건축 내외장재 업체인 정우에코타일은 논산시 채운면에 105억원을 투자해 경북 경산에 있는 생산 시설을 이전한다.
홍성 내포도시첨단산단에는 한국화학융합시험연구원이 233억원을 투자해 연구소를 설립하고, 태양광발전장치 제조업체인 워즐이 61억원을 투자해 생산 시설 등을 신설한다.
경기도 화성시에 있는 통신용케이블 제조 업체인 명성케이블은 79억원을 투자해 예산 제2일반산단에 이전하기로 했다.
도는 이들 기업의 부지 조성·설비 등으로 생산 유발 6130억원, 부가가치 유발 2570억원, 고용 유발 3457명 등의 효과가 있을 것으로 보고 있다.
