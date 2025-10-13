‘코로나 백신, 암 유발’ 논문에 반박한 질병청…“인과성 입증 어렵다”

코로나19 확산 당시 마스크 쓴 시민들. 연합뉴스

‘코로나19 백신이 암을 유발한다’는 국내 의료진 연구 결과를 두고 질병관리청이 “인과성을 입증하기 어렵다”고 선을 그었다.

앞서 천은미 이대목동병원 호흡기내과 교수팀은 지난달 국제학술지 ‘바이오마커 리서치’에 ‘COVID-19 백신 접종과 관련된 암의 1년 위험: 한국 대규모 인구 기반 코호트 연구’라는 제목의 연구 논문을 게재했다.