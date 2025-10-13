“30분 뒤 폭파”…아산 한 고교에 폭발물 설치 신고
전교생 대피 소동
폭발물 발견 안 돼
충남 아산 소재 고등학교에 폭탄이 설치됐단 신고가 접수돼 학생들이 긴급 대피하는 소동이 빚어졌다.
13일 경찰과 소방당국에 따르면 이날 오전 10시54분쯤 “아산 고교에 폭탄을 설치했고, 30분 뒤면 내가 설치한 폭탄이 2학년 학급에서 터질 것”이란 내용의 신고가 119에 접수됐다.
경찰과 소방당국은 초동대응팀을 학교에 급파, 전교생을 우선 대피시켰다. 이어 경찰 특공대와 군 폭발물 처리반(EOD)이 교내에서 1시간여 동안 확인 작업을 벌였는데, 폭발물 등은 발견되지 않았다.
이에 학생들은 다시 교실로 돌아와 수업을 받고 있다.
경찰은 전화를 건 신고자 신원을 확인해 공중협박 혐의로 수사를 하고 있다.
이 신고자는 경찰에 “나는 전화를 한 사실이 없으며, 내 전화가 해킹당한 것 같다”며 주장하는 것으로 파악됐다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
