30만명 다녀간 달성 대구현대미술제 성료
달성문화재단(이사장 최재훈 달성군수)이 주관한 ‘2025 달성 대구현대미술제’에 30만명이 다녀간 것으로 나타났다.
13일 달성군에 따르면 올해로 14회를 맞은 미술제는 ‘난장난장난장(Clash, Crash, Create)’을 주제로 지난 9월 13일부터 이달 12일까지 30일간 열렸다. 환경 문제와 자국 우선주의 등 다양한 사회 현상을 예술적 다다이즘으로 표현하며 관람객과 소통했다.
강효연 예술감독과 이정주·강형주 큐레이터, 신명준 설치팀장이 기획을 총괄한 전시에는 국내 17팀(18명)의 작가들이 참여해 조각, 설치, 사진 등 21점의 다양한 작품을 선보였다. 특히 낙동강과 금호강이 만나는 강정보의 수변 공간을 배경으로 펼쳐진 야외 전시는 관람객들에게 예술과 자연이 어우러진 독특하고 입체적인 감동을 선사했다는 평이다.
디아크문화관 내부 전시장에서는 ‘달천예술창작공간 제5기 입주작가 특별전’을 비롯해 역대 입주작가 교류전인 ‘물결의 연대기(Where the Waves Gather)’가 함께 열려 현대미술의 다양성을 조명했다. 또 달성군의 대구시 편입 30주년을 기념한 ‘미래 달성, 그림 그리기 공모전’ 수상작 100여 점을 조형물로 제작해 야외에서 선보인 특별전도 큰 관심을 받았다.
올해는 달성군에서 처음 선보인 야외도서관 ‘틈’과 디아크문화관에서 개최한 ‘2025 디아크 강빛야행’ 행사가 연계돼 전시의 풍성함과 지역문화의 확장성을 더했다.
최재훈 이사장은 “달성 대구현대미술제는 지역의 역사와 미래를 예술로 연결하고 군민들의 문화적 자부심을 높이는 소중한 축제”라며 “앞으로도 달성군의 문화예술 거점으로서 역할을 강화하고 현대미술의 다양성과 생동감을 지속적으로 선보일 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
