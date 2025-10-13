경찰 “캄보디아 협조 미흡”…한국인 사망자 전수조사 검토
경찰이 캄보디아 내 한국인 범죄 피해 사망자 등에 대한 전수조사를 강화하는 방안을 검토 중이다. 최근 캄보디아에서 한국인을 겨냥한 납치·감금 등 강력 범죄가 급증한 데 따른 조치다.
경찰은 캄보디아 범죄 대응책으로 코리안 데스크(한인 사건 처리 전담 경찰관) 설치, 경찰 영사 확대 배치, 국제 공조수사 인력 30명 보강 등을 추진하고 있다. 다만, 캄보디아 당국과 협조 관계가 원활하지 않아 공조에 시간이 걸릴 것으로 전망된다.
유재성 경찰청장 직무대행은 13일 기자간담회에서 “캄보디아는 다른 동남아국에 비해 경찰 간 협조 관계가 원활하지 않은 것은 사실”이라며 “외교부 등 관계 당국과 협조해서 계속 노력을 기울이고 있다”고 말했다.
이어 “다음 주 열리는 국제경찰청장회의 때 캄보디아 경찰청 차장과의 양자회담을 통해 캄보디아 내 코리안 데스크 설치 및 현지 경찰의 강력 대응을 요구하겠다”고 덧붙였다. 다만 캄보디아 관계당국 경찰과 업무협약(MOU) 체결, 인력 파견 규모 등 논의를 해야 해 코리안 데스크가 단기간에 설치되긴 어렵다고 밝혔다.
유 직무대행은 경찰청의 외사국 축소가 해외 수사 역량 축소로 이어졌다는 지적에 “전혀 관련이 없다고 본다”고 말했다. 경찰청은 2023년 국제범죄 수사를 전담하는 국제범죄수사대를 마약수사대 산하 국제범죄수사계로 축소시키고, 외사계를 정보과 등으로 통폐합했었다.
국가수사본부장의 캄보디아 방문 계획에 대해서는 “캄보디아가 협조하려는 의지가 없다면 크게 실효적 방안을 찾기 어렵지만, 계속 방문해서 (수사 공조 강화를) 요구하면 비협조를 해결할 수 있지 않을까 한다”고 말했다.
인터폴(국제형사경찰기구)과 아세아나폴 등 국제기구와 함께 캄보디아의 태도 변화를 압박하는 등의 노력도 최대한 해나갈 계획이라고 밝혔다. 또 수사기록에 대해 열람이 10월 내로 가능하도록 캄보디아 당국에 요청한 상태다.
경찰은 지난 8월 8일 캄보디아 깜폿주 보코산 지역에서 숨진 대학생 사건이 한국 경찰에 접수된 경위도 공개했다.
사건 발생 이후 현지 대사관에서 8월 9일 확인 후 이틀 뒤인 11일 한국 경찰청에서 변사자 지문 감식 요청이 들어왔다. 이후 하루 뒤인 12일 국립과학수사연구원이 긴급 감정 결과를 현지 대사관에 통보했다.
경찰 관계자는 “이번 사건은 실종자에 대한 정확한 위치 정보가 없어서 확인에 어려움을 겪었다”고 설명했다. 또 이번 사건 가해자가 ‘대치동 마약 사건’과 연루됐다는 의혹에 대해서는 현재 수사 중이라고 밝혔다.
