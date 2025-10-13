골프존, 스크린 스타 한지민·송한백과 함께하는 '챌린저 프로vs아마' 생중계
㈜골프존(각자대표이사 박강수·최덕형)은 오는 16일 18시 30분, 국내 대표 스크린골프투어 GTOUR의 인기 선수 한지민, 송한백 프로와 동반 라운드를 할 수 있는 ‘챌린저 프로vs아마’ 대회를 골프존 유튜브 채널을 통해 생중계 진행한다.
‘챌린저 프로vs아마’는 스크린골프 팬들에게 더욱 색다른 즐거움을 선사하기 위해 마련한 이벤트 대회로, GTOUR와 WGTOUR에서 활발히 활동 중인 한지민, 송한백 프로가 패널로 나선다.
경기는 전국 어디서나 실시간으로 동반 플레이가 가능한 골프존의 네트워크 플레이 모드, 18홀 스트로크 플레이로 서산수 골프앤리조트에서 진행된다. 참여를 원하는 회원들은 전국 골프존 매장에서 방 이름 ‘챌린저프로대아마’에 접속해 라운드 하면 되고, 최대 2천 명까지 동시 접속이 가능하다.
GTOUR 통산 8승의 한지민은 골프존 미디어에서도 활동하며 실력은 물론 톡톡 튀는 매력으로 팬들의 인기를 받고 있다. 명실상부 스크린골프 아마추어 최강자로 알려진 송한백은 24 시즌 GTOUR 프로로 입회 후 정규대회 참가로 꾸준히 팬들에게 눈도장을 찍고 있다.
특히 이번 대회는 골프존의 대표 컨텐츠로 GTOUR 프로와 아마추어가 스크린골프 대결을 펼치는 ‘프로vs아마’와 한지민과 송한백 프로가 진행했던 인기 콘텐츠 ‘투한도전’의 컨셉을 차용해 눈에 띈다.
프로vs아마 컨셉에 맞춰 두 프로보다 높은 성적을 기록한 참가자에게 경품을 지급하고, 투한도전 미션과 같이 18홀 동안 두 프로의 버디 개수만큼 획득한 경품을 포함해 경기 참여 및 라이브 시청자에게 경품을 선물할 예정이다.
네트워크 플레이 모드를 통한 인기 프로와의 스크린 대결과, 생중계 라이브 동안 미션 달성으로 경품을 획득할 수 있는 컨텐츠의 재미 요소를 모두 담은 것이 특징이다.
경품은 골프웨어 브랜드 챌린저(Challenger) 제품으로, 총 2000만원 상당의 캐디백, 보스턴백, 스웨터, 볼캡, 파우치 등 다양한 경품을 참가자와 시청자들에게 시상으로 증정할 예정이다.
골프존 플랫폼사업부장 손장순 상무는 "스크린골프투어 GTOUR, WGTOUR의 인기만큼 친숙한 프로들과 동반 라운드를 즐길 수 있는 이번 챌린저 이벤트 대회에 많은 참여 바란다, 앞으로도 다양한 브랜드 및 기업 간 파트너십을 통해 더욱더 많은 골프 팬들에게 즐거움을 제공할 수 있도록 노력하겠다”라고 밝혔다.
한편, 챌린저코리아(대표 지소영)의 골프웨어 브랜드 ‘챌린저(Challenger)’는 브랜드 런칭 5주년을 기념해 공식 온라인몰에서 다양한 고객 감사 프로모션을 운영한다.
이번 프로모션은 ‘5주년 감사 5종 쿠폰팩’ 증정 이벤트를 비롯해 10월 한 달간 매 5일마다 진행되는 타임딜, 구매 금액별 사은품 증정, 고객 초청 행사 등 다채로운 혜택으로 구성됐다. 이를 통해 챌린저는 브랜드를 성원해온 고객들과의 교감과 감사의 의미를 적극적으로 전한다는 계획이다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
