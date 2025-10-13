전북도, 4분기 중소기업육성자금 270억 지원…이차보전 최대 3.18%

10월 13일부터 온라인 접수

창업·경쟁력 강화, 경영안정, 벤처기업 등 자금 지원

전북특별자치도 전경. 전북도 제공.

전북특별자치도가 도내 중소기업의 자금난 해소와 경영 안정을 돕기 위해 ‘2025년도 4분기 중소기업육성자금’ 신청을 받는다.

세부적으로는 창업 및 경쟁력 강화자금 150억원, 경영안정자금 100억원, 벤처기업 육성자금 20억원이 배정된다.