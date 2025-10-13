전 세계 1위 아담 스콧, 제네시스 챔피언십 출전 확정…“무척 기대된다”

23일부터 나흘간 천안 우정힐스CC서 개최

PGA투어 임성재·안병훈·김시우 등도 출전

옥태훈 등 한국 선수 36명 출전자 명단 포함

오는 23일부터 나흘간 충남 천안 우정힐스에서 DP월드투어와 KPGA투어 공동 주관으로 열리는 제네시스 챔피언십에 출전하는 아담 스콧. 대회조직위

제네시스 챔피언십 입장권은 공식 티켓 판매채널인 ‘에티켓’에서 온라인 예매가 가능하다. 주요 포털 내 ‘골프티켓’으로도 검색 가능하다. 초등학생 또는 만 12세 이하 어린이와 장애인, 국가유공자는 현장 확인 후 무료 입장하면 된다.