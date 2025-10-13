“기본계획도 없어” 광주 ‘야간관광’ 활성화 미흡 지적

홍기월 시의원, 5분 자유발언서 주장

“중앙정부 공모 사업 적극 대응해야”

홍기월 광주광역시의원. 광주광역시의회 제공

홍 의원은 “야간관광 진흥 조례에 광주 야간관광 기본계획 수립이 강행규정으로 명시됐음에도, 광주시는 2027년 계획수립을 예상하고 있는 등 지역 야간관광 활성화에 소극·미온적 행정으로 일관하고 있다”고 주장했다.