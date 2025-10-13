[속보] 해병특검, 윤석열 23일 오전 10시 피의자 소환 예정
해병대 채모상병 순직 사건 관련 의혹을 수사하는 이명현 특별검사팀이 오는 23일 윤석열 전 대통령을 피의자 신분으로 불러 조사하기로 했다.
정민영 특검보는 13일 정례브리핑에서 “오는 23일 오전 10시 특검 사무실에 출석해 조사받으라는 요구서를 오늘 윤 전 대통령에게 발송할 계획”이라고 밝혔다.
이어 “윤 전 대통령은 내란 관련 혐의로 구속된 뒤 다른 특검 요구에 출석하지 않고 불응하고 있고 법원 (재판)에도 그러하다”며 “윤 전 대통령에 대한 조사가 필요한 만큼 자발적으로 출석해 조사받기를 바란다”고 강조했다.
윤 전 대통령은 직권남용 및 범인도피 혐의를 받는다. 이른바 ‘VIP 격노설’의 정점에 있는 인물로, 대통령실과 국방부에 임성근 전 해병대 1사단장을 혐의자에서 제외하도록 지시한 의혹이다.
정 특검보는 “2023년 7월 31일 수석비서관회의에서 채상병 관련 보고를 받은 윤 전 대통령이 크게 화를 내면서 질책한 사실을 확인했고 이후 사건 기록 이첩 보류, 기록 회수 등 수사 외압으로 볼 수 있는 일련의 지시를 확인했다”고 설명했다.
윤 전 대통령은 채상병 사건과 관련해 고위공직자범죄수사처 수사 선상에 오른 이종섭 전 국방부 장관을 호주 대사로 임명해 도피하도록 도왔다는 의혹도 받는다.
