구윤철 “부동산 수요·공급 균형 있게…환율도 안정적 관리”
구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 “국민 주거 안정을 목표로 부동산 시장 수요와 공급을 균형 있게 관리하겠다”고 13일 밝혔다.
구 부총리는 이날 오전 국회에서 열린 국회 기획재정위원회 국정감사 모두발언을 통해 이 같이 말했다.
구 부총리는 최근 한국 경기와 관련해 “올해 하반기 이후 소비심리가 개선되는 추세이고 소매판매가 회복세를 보이고 있다”고 진단했다.
이어 “경제성장률도 2024년 2분기 이후 이어진 부진 흐름이 최근 반전되는 등 경제가 활기를 되찾고 있다”고 덧붙였다.
구 부총리는 “2차 소비쿠폰과 할인 축제 등으로 소비 회복 모멘텀을 확산하고 지방 중심 건설투자 보강, 추경(추가경정예산) 신속 집행으로 내수 활성화를 지속해서 지원하겠다”면서 “먹거리, 에너지, 교통·통신비 등 주요 생계비 부담을 완화하겠다”고 약속했다.
구 부총리는 대외 경제 리스크를 안정적으로 관리하겠다고 강조했다.
그는 국익을 최우선으로 대미 관세 협상 후속 조치를 추진하고, 환율 등 외환시장을 안정적으로 관리하겠다고 말했다.
아울러 올해 내 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국 지수 편입 로드맵을 마련하겠다고 설명했다.
구 부총리는 재정 운용에 대해선 9월 세수 재추계 결과 올해 세수는 지난해보다 33조4000억원 증가한 369조9000억원으로 전망된다고 보고했다.
그러면서 “앞으로도 세수 추계의 객관성과 투명성을 높이기 위한 제도 개선을 지속하겠다”고 강조했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사