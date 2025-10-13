승우여행사, 경북 백두대간 트레일6 챌린지 개최
10월 25일부터 토요일 김천·영주·상주·문경·예천·봉화 백두대간 대표 코스 이어걷기
승우여행사가 경북도문화관광공사와 함께 경북 6개 시·군을 무대로 대한민국의 정기가 흐르는 백두대간을 잇는 ‘2025 경북 백두대간 트레일6 챌린지’(경북 백챌6)를 개최하고 참가자를 모집한다고 13일 밝혔다.
경북 백챌6는 김천·영주·상주·문경·예천·봉화 등 경북 6개 시·군의 아름다운 자연을 온전히 체험하며 각 지역의 대표 코스를 걸을 수 있는 릴레이형 트레킹 페스티벌이다. 오는 25일부터 12월 6일까지 11월 8일을 제외한 매주 토요일 총 6차례 진행된다.
각 코스는 약 10~15㎞ 거리로, 4시간 30분 이상 걷는 중상급 수준의 트레일 코스로 구성돼 있다. 경북 백두대간은 바위산이 많아 오르막이 가파르고 좁은 길이 이어지는 구간이 있어 평소 등산이나 트레킹을 즐기며 기초 체력과 산행 경험이 있는 참가자에게 적합한 코스다. 참가시 등산화(트레킹화), 배낭, 기능성 복장 및 양말, 트레킹 스틱 등의 장비를 필수 지참할 것을 권장한다.
참가자 전원에게는 해당 지역을 기념하는 와펜과 스티커, 물병, 짐색, 양말 등 대회 기념 키트가 제공된다. 특히 각 지역의 형태를 본뜬 퍼즐형 스티커가 제공되는데, 여섯 개 코스를 모두 완주하면 조각이 모여 하나의 경북 백두대간 지도가 완성된다. 또한 전 코스를 완주한 참가자에게는 의미있는 스페셜 완주 메달이 증정될 예정이다.
운영 방식은 티켓형과 패키지형 두 가지로 나뉜다. 티켓형은 출발지로 개별 이동해 대회에 참여하는 방식으로, 참가비는 1인 2만 5000원이다. 패키지형은 왕복 차량과 식사 상품권이 포함된 상품으로, 참가비는 1인 4만 5000원이다. 모든 코스에는 트레킹 전문 코스 매니저가 동행해 전 구간 안전하고 체계적인 진행을 지원한다.
행사는 10월 25일 영주 ‘사람 살리는 소백 트레일’을 시작으로 11월 1일 상주 ‘속리 신선 트레일’, 11월 15일 김천 ‘황악 직지 트레일’, 11월 22일 예천 ‘킹스에너지 트레일’, 11월 29일 봉화 ‘백두호랑이 트레일’, 12월 6일 문경 ‘이화조령 트레일’ 순서로 운영된다. 각 회차별로 200명씩 선착순 모집한다.
이번 행사는 경북도와 6개 시·군이 주관하고 경북도문화관광공사가 주최하며, 승우여행사가 운영을 맡는다. 행사 관련 세부 일정, 코스 정보, 참가 신청은 승우여행사(www.swtour.co.kr)와 오지고트립(www.5ggotrip.com) 공식 홈페이지에서 하면 된다. 2026년에는 다양한 난이도로 나눠 다채로운 코스를 운영할 계획이다.
승우여행사 이원근 대표는 “2025년에 진행되는 ‘경북 백챌6’은 6개의 코스를 이어 걸어 완주하는 것 자체에 의미를 둔 챌린지”라며 “기록이나 속도를 경쟁하는 대회가 아니라, 안전을 최우선시하여 자연을 느끼고 즐기며 자신의 속도로 완주하는 과정에 가치를 두고 있다”고 말했다.
