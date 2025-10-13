부산시, 해운대~광안리 코스 해상관광택시 도입 추진

사업설명회는 오는 15일 열리며, 다음달 11일 심사를 거쳐 우선협상대상자를 선정할 계획이다.

공모에서 우선협상대상자를 선정해 운항계획을 구체화해 이르면 내년 하반기 운항을 시작한다는 목표다.