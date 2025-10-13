시사 전체기사

군산 김 양식장서 추락한 선원, 4일 만에 숨진 채 발견

입력:2025-10-13 09:59
수정:2025-10-13 10:12
공유하기
글자 크기 조정
실종자 찾는 군산해경. 출처 연합뉴스.

전북 군산의 한 김 양식장 관리선에서 추락해 실종됐던 선원이 숨진 채 발견됐다.

13일 군산해양경찰서에 따르면 이날 오전 군산시 옥도면 개야도 남서쪽 700m 해상에서 남성 변사자 A씨(32)의 시신이 발견됐다.

해경이 변사자의 신원을 확인한 결과 지난 10일 군산시 옥도면 인근 해상에서 김 양식 작업 중 바다로 추락해 실종됐던 선원인 것으로 밝혀졌다.

시신은 사고 지점으로부터 약 700m 떨어진 해상에서 조업 중이던 어선에 의해 발견된 것으로 파악됐다.

해경 관계자는 “실종 선원이 발견됨에 따라 선장과 함께 작업에 참여했던 선원 등을 대상으로 정확한 사고 경위를 조사할 방침”이라고 말했다.

군산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[속보] 의정부 아파트서 일가족 상대 흉기 난동…아래층 피의자 사망
캄보디아 ‘대학생 살인’ 중국인, 2년 전 ‘대치동 마약음료’ 연루설
지귀연 “진행 재판 해명 요구 부적절”… 국감 불출석 밝혀
“캄보디아 사망 대학생, 너무 맞아 숨도 못 쉬어” 증언
[단독] ‘尹 네덜란드 국빈 방문’ 때 차량 엔진·왕궁 승강기 크기 요청했다
국토부, ‘집값 띄우기’ 의심거래 수사 의뢰… 일반인 첫 타깃
염혜란 “‘생계 걱정 안했으면’ 꿈 이뤄…저 대세 배우 맞죠”
하이닉스 이직자 인터뷰 싣고 자사 폄하한 삼성노조
국민일보 신문구독