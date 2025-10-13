[속보] 의정부 아파트서 일가족 상대 흉기 난동…아래층 피의자 사망
경기 의정부시의 한 아파트에서 칼부림 사건이 발생했다.
13일 의정부경찰에 따르면 이날 오전 7시23분쯤 의정부시 민락동의 한 아파트 엘리베이터에서 30대 남성이 일가족에 흉기를 휘둘렀다.
이로 인해 40대 부부 A씨와 B씨가 피를 흘리며 병원으로 이송됐으며, 생명에 지장은 없는 것으로 전해졌다.
함께 있던 초등학생 C양은 부상은 입지 않은 것으로 파악됐다.
경찰은 피해자들과 같은 아파트 아래층에 사는 피의자 남성 D씨가 자택에서 심정지 상태로 쓰러져 있는 것을 발견했다.
당시 D씨는 집에 혼자 있었으며, 범죄 혐의점은 현재까지 발견되지 않았다.
경찰 관계자는 “아직 피해자 상대 조사가 안된 상태라 사건 경위는 파악 중”이라며 “이상동기 범죄, 묻지마 범행은 아닌 것으로 보이며 정확한 범행 동기는 수사하고 있다”고 말했다.
