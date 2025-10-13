결국 부검하는 故양평 공무원…유서는 필적 감정
김건희 여사 관련 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀에 출석해 양평 공흥지구 개발 특혜 의혹 관련 조사를 받은 뒤 목숨을 끊은 양평군 공무원 A씨에 대한 부검이 실시된다. 특검팀의 “강압 수사는 없었다”는 해명에도 여야 공방은 거세지고 있다.
경기 양평경찰서는 13일 숨진 양평군 소속 50대 면장 A씨의 부검을 실시한다고 밝혔다. 경찰은 A씨가 스스로 목숨을 끊은 것으로 판단하면서도 정확한 사인 규명을 위해 부검을 결정한 것으로 전해졌다.
경찰은 A씨 유서에 대한 필적 감정도 의뢰할 방침이다. 그는 사망 전 유족 등에게 10여장짜리 유서를 남긴 것으로 전해졌다. 앞서 국민의힘이 공개한 1장짜리 메모와 유사한 내용으로, ‘특검팀의 강압 수사에 힘들다’는 내용 등이 담겨 있는 것으로 알려졌다. 이에 대해 특검팀은 “조사는 강압적인 분위기도 아니었고 회유할 필요도 없었다”고 반박했다.
앞서 A씨의 동료들은 지난 10일 혼자 사는 그가 출근하지 않고 연락도 받지 않자 집으로 찾아갔다가 숨진 A씨를 발견했다. 경찰은 타살 혐의점은 없다고 판단했다.
A씨는 지난 2일 특검팀의 조사를 받았다. 김 여사 일가가 2013년 당시 양평군수였던 김선교 국민의힘 의원으로부터 공흥지구 개발 인허가 특혜를 받아 100억원대 이익을 얻었다는 의혹에 관한 것이었다. A씨는 2016년 양평군청에서 개발부담금 관련 업무를 맡은 바 있다.
이를 둘러싼 정치권 공방은 격해지고 있다. 국민의힘은 국회 경내에 A씨 합동 분향소를 설치하려다가 국회사무처 직원들과 대치했다. 더불어민주당은 “비극을 정쟁의 도구로 이용하는 것은 고인에 대한 모독”이라고 반발했다.
양평군은 부검을 마치고 14일 양평군청 앞 광장에서 영결식을 거행할 계획이다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
