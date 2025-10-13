결국 부검하는 故양평 공무원…유서는 필적 감정

국민의힘이 12일 민중기 특별검사팀의 소환 조사를 받은 뒤 숨진 채 발견된 경기 양평군 공무원 A씨를 추모하기 위한 분향소를 국회 경내에 설치하려 했지만 국회 사무처가 불허했다. 사진은 해태상 인근에 분향소를 설치하기 위해 놓인 물품들. 연합뉴스

김건희 여사 관련 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀에 출석해 양평 공흥지구 개발 특혜 의혹 관련 조사를 받은 뒤 목숨을 끊은 양평군 공무원 A씨에 대한 부검이 실시된다. 특검팀의 “강압 수사는 없었다”는 해명에도 여야 공방은 거세지고 있다.