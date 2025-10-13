시사 전체기사

마티에 오시리아, '어텀 고메 인 오시리아' 패키지 선봬

입력:2025-10-13 09:42
골든리지·올릭 등 부산 로컬 다이닝 레스토랑과 협업… 객실 1박과 레스토랑 메뉴 구성

올릭 전복장 세트(2인). 한화호텔앤드리조트 제공

한화호텔앤드리조트 라이프 스타일 브랜드 ‘마티에 오시리아’가 가을 미식 여행을 만끽할 수 있는 ‘어텀 고메 인 오시리아’ 패키지를 출시했다.

이 패키지는 부산 로컬 다이닝 레스토랑 ‘골든리지’와 ‘올릭’ 할인 혜택을 담았다. 골든리지는 미슐랭 스타 레스토랑에서 수년간 경력을 쌓아온 베테랑 김정문 셰프가 운영한다. 기장 미역 등 부산 현지에서 엄선한 식자재를 사용하는 것이 특징이다. 호텔 최상층에 위치한 올릭에서는 탁 트인 바다 전망과 신선한 해산물 요리로 휴식과 미식을 동시에 경험할 수 있다.

패키지는 객실 1박과 다이닝 레스토랑 메뉴로 구성됐다. 골든리지 조식 뷔페(대인 2인, 소인 1인), 골든리지 다이닝 세트(2인), 올릭 전복장 세트(2인) 중 선택할 수 있다. 가격은 정상가 대비 최대 69% 할인된 12만8000원부터다. 예약 기간은 10월 31일까지며 투숙 기간은 11월 30일까지다. 자세한 사항은 한화리조트 공식 홈페이지를 확인하면 된다.

한화호텔앤드리조트 관계자는 “마티에 오시리아는 독립서점과 지역 브랜드 음료 등 공간 곳곳에 부산 로컬 브랜드들의 손길이 가득한 곳”이라며 “여행 성수기 가을을 맞아 호캉스와 로컬 다이닝 레스토랑을 함께 즐길 수 있는 패키지를 준비했다”고 말했다.

남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr

