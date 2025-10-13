‘불곰’이승택, 내년부터 PGA투어서 활동한다…“기쁜 마음은 오늘까지만 즐기고 준비하겠다”

김성현도 포인트 8위로 1년만에 재입성 성공

KPGA투어 제네시스 포인트로 첫 성공 사례

김성현. KPGA

김성현은 올 시즌 콘페리투어 21개 대회에 출전, 우승 1회 (어드벤트 헬스 챔피언십)에 준우승 2회 등 ‘톱10’에 5차례나 입상했다. 최종전 결과를 산정해

이승택은 올 시즌 우승은 없었으나 지난 4월 리콤 선코스트 클래식에서 5차 연장 끝에 준우승을 거두는 등 ‘톱10’에 6차례나 입상했다. 30세의 적잖은 나이에 처음으로 PGA투어에 도전장을 내민 이승택은 포인트 랭킹 13위로 꿈의 무대 진출에 성공했다.

13일(한국시간) 미국 인디애나주 프렌치 릭에 위치한 프렌치 릭 리조트 피트 다이 코스에서 막을 내린 콘페리 투어챔피언십을 마친 뒤 내년 PGA투어 입성을 확정지은 이승택이 투어 카드를 손에 쥐고 포즈를 취하고 있다. 비넘버원