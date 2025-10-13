“건강과 힐링을 동시에…백두대간 트레킹에 참여하세요”

경북도, 6개 시군과 함께 25일부터 ‘경북 백두대간 트레일6 챌린지’ 선보여

경북 봉화지역 자생식물인 구절초로 물든 국립백두대간수목원 잔디언덕. 백두대간수목원 제공



경북도는 백두대간권 6개 시군(김천, 영주, 상주, 문경시, 예천, 봉화군)과 손을 맞잡고 ‘백두대간 산림관광 공동마케팅’ 사업에 본격적으로 나선다고 13일 밝혔다.



도와 시군은 올해 첫 공동마케팅을 위한 행사로 25일부터 ‘경북 백두대간 트레일6 챌린지’를 선보인다.



‘경북 백두대간 트레일6 챌린지’는 참가자들이 백두대간 6개 시군의 풍광이 뛰어난 코스의 자연을 즐기면서 건강에 도전하는 행사다.



백두대간 산림관광의 대표 브랜드화를 위한 핵심 콘텐츠인 이 행사는 6개 시군을 순회하며 총 6회에 걸쳐 1200명이 참가하는 규모로 운영된다.



경북 백두대간권의 우수한 산림자원을 활용한 시그니처 프로그램으로 체계적인 공동마케팅 활동을 통해 백두대간 지역이 대한민국 산림관광의 선도 지역으로 자리매김하기 위한 전략으로 기획됐다.







각 지역의 코스는 10~15㎞ 내외로 매회 약 4시간 30분 이상 오르막과 좁은 길이 포함된 중상급 수준의 트레일로 구성돼 있다.



이번 행사는 참가자 안전을 최우선으로 두고 6개 코스를 자신의 속도로 완주하는 것에 의미를 두고 기획됐다. 참가자들에게 산림에서 건강을 얻고 백두대간의 자연을 체험할 기회를 동시에 제공한다.



참가자들은 모든 코스를 트레킹 전문매니저의 안내에 따라 시작점에서 도착 지점까지 전 구간을 안전하게 걷고 6개 지역의 형태를 본뜬 퍼즐형 스티커를 제공받는다.



모든 코스 완주자는 조각을 모아 백두대간의 지도를 완성하면 기념 완주 메달을 획득할 수 있다.



‘경북 백두대간 트레일6 챌린지’에 참가를 희망하는 사람은 승우여행사 누리집(http://www.swtour.co.kr), 오지고트립(www.5ggotrip.com)을 통해 신청하면 되고 자세한 내용은 홈페이지를 참고하면 된다.



조현애 경북도 산림자원국장은 “건강과 힐링을 동시에 얻을 수 있는 특별한 행사에 도전과 체험을 즐기는 분들의 많은 관심과 참여를 기대한다”며 “도는 시군이 함께 협력하는 공동마케팅을 지속해 경북이 백두대간을 산림관광 중심지로 선도해 나가겠다”고 말했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



