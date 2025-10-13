경기도, 동·북부 분만·응급 취약지 지원 대폭 확대…의료격차 해소
경기도는 경기동·북부 응급의료 및 분만 취약지 응급의료지원을 위해 올해 56억원 상당을 투입했다고 13일 밝혔다.
응급의료 서비스 격차를 해소하고 안전한 의료환경을 조성하는 차원으로, 지난해 대비 18억4000만원을 증액한 수준이다.
가평, 동두천, 양평, 양주 4개 의료기관에 응급실 전문의 인건비 32억원을 지원하는 등 응급실 운영을 실질적으로 뒷받침해 7월 말 기준으로 총 2만8832건의 응급환자 진료가 이뤄졌다.
이는 대형병원에 집중되던 환자를 지역 내에서 분산해 치료할 수 있도록 했다는 분석이다.
또 올해 처음으로 24억원을 투입해 분만취약지 임산부를 대상으로 원거리 진료 교통비 지원사업을 추진했다.
이를 통해 당초 2400명을 목표로 했던 지원 규모는 실제로 지난달 25일 기준 2626명이 신청하면서 109%를 달성하면서 임산부들이 보다 안전한 환경에서 산전·산후 진료를 받을 수 있도록 도왔다.
경기도는 이번 사업을 통해 응급의료 취약지역 지원이 도민의 생명과 건강권 보장을 위한 핵심 정책임을 입증했다고 설명했다.
앞서 도는 지난해 10월 동두천중앙성모병원과 양평병원을 취약지역 거점의료기관으로 지정해 24시간 응급진료 체계를 갖추도록 지원한 바 있다.
이를 통해 지역 내 유일한 응급실 기능을 안정적으로 유지하며 도민들이 언제 어디서나 필요한 응급진료를 받을 수 있는 기반을 마련했다는 평가다.
유영철 경기도 보건건강국장은 “응급의료 취약지역 지원은 일시적 사업이 아니라 반드시 지속돼야 할 필수 공공정책”이라며 “앞으로도 안정적 운영을 통해 경기 동·북부 주민이 안심할 수 있는 응급의료체계를 지켜나가겠다”고 말했다.
