서울시, 청년층 전세사기 예방 위해 ‘이것’ 내놨다
서울시가 임대차 계약 경험이 없는 사회초년생과 청년층을 위한 ‘전세 계약’ 가이드북을 발간했다고 13일 밝혔다.
가이드북은 ‘전세 계약, 두렵지 않아요-전세사기 예방 A to Z’라는 이름으로, 계약 전 확인해야 할 주택 시세, 선순위 권리부터 공인중개사 체크리스트, 특약사항 작성법까지 실제 계약 현장에서 바로 활용할 수 있는 실용적 정보를 제공한다.
특히 서울에 청년들이 주로 거주지로 꼽는 원룸, 투룸, 오피스텔 등 소형 주택 중심으로 실제 계약 사례를 제시한다. 보증금 1억원 이하 소액 전세부터 신축 오피스텔, 아파트까지 주의사항과 대응법을 구체적으로 안내한다.
전세가율이 높은 ‘깡통전세’, 건축법 위반 원룸 등 피해 유형을 실제 사례와 함께 소개한다.
안내서는 전자책으로 제작돼 서울주거포털에서 무료로 내려받을 수 있다. 또 서울도서관 전자책 서비스에서도 이용할 수 있다.
서울시 관계자는 “사회초년생들이 ‘준비된 임차인’으로 첫 계약부터 안전하게 체결할 수 있도록 실용적인 정책 콘텐츠와 행정서비스를 지속 추진하겠다”고 말했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
