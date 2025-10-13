시사 전체기사

서울시, 청년층 전세사기 예방 위해 ‘이것’ 내놨다

입력:2025-10-13 06:23
수정:2025-10-13 06:24
2023년 4월 19일 오후 서울 강서구 화곡동 빌라 밀집 지역의 모습. 연합뉴스

서울시가 임대차 계약 경험이 없는 사회초년생과 청년층을 위한 ‘전세 계약’ 가이드북을 발간했다고 13일 밝혔다.

가이드북은 ‘전세 계약, 두렵지 않아요-전세사기 예방 A to Z’라는 이름으로, 계약 전 확인해야 할 주택 시세, 선순위 권리부터 공인중개사 체크리스트, 특약사항 작성법까지 실제 계약 현장에서 바로 활용할 수 있는 실용적 정보를 제공한다.
'전세사기 예방 A to Z' 표지. 서울시 제공

특히 서울에 청년들이 주로 거주지로 꼽는 원룸, 투룸, 오피스텔 등 소형 주택 중심으로 실제 계약 사례를 제시한다. 보증금 1억원 이하 소액 전세부터 신축 오피스텔, 아파트까지 주의사항과 대응법을 구체적으로 안내한다.

전세가율이 높은 ‘깡통전세’, 건축법 위반 원룸 등 피해 유형을 실제 사례와 함께 소개한다.

안내서는 전자책으로 제작돼 서울주거포털에서 무료로 내려받을 수 있다. 또 서울도서관 전자책 서비스에서도 이용할 수 있다.

서울시 관계자는 “사회초년생들이 ‘준비된 임차인’으로 첫 계약부터 안전하게 체결할 수 있도록 실용적인 정책 콘텐츠와 행정서비스를 지속 추진하겠다”고 말했다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
