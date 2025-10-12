현실 직시한 홍명보호 스리백, 중요해진 파라과이전

손흥민이 지난 10일 서울월드컵경기장에서 열린 브라질과의 평가전에서 돌파를 시도하고 있다. 연합뉴스

후반엔 브라질의 거센 압박에 ‘철기둥’ 김민재마저 실수했고, 곧이어 백승호까지 공을 빼앗기면서 두 골을 헌납했다. 브라질의 빠르고 예리한 역습에 쐐기골까지 허용했다.

전술의 전제조건인 압박이 제대로 이뤄지지 않으면서 경기 내내 공격과 수비 공간이 벌어졌다. 결국 양쪽 윙백이 내려서는

대형으로 상대하면서 중원에서 두 명의 미드필더만이 버티는 상황이 이어졌다.

뻥 뚫린 한국의 중원에서 브라질 선수들은 자유롭게 내달렸다. 빌드업을 시도하는 과정에서도 상대의 강한 압박에 번번이 공을 빼앗겼다.

홍 감독은 “ 미국 원정 때와 달리 압박 타이밍과 강도 등에서 잘되지 않았다”고 말했다.