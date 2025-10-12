시민과 천일홍 꽃밭 달려요…양주시 ‘별산런’ 개최

천일홍 만개한 나리농원서 러닝 축제 열려

김영준 시 홍보담당관은 “양주시 SNS 캐릭터 ‘별산’을 중심으로 시민이 함께 참여하고 즐기는 문화를 만들어가고 있다”며 “앞으로도 온라인과 오프라인을 연계해 양주를 알리고, 시민이 공감할 수 있는 참여형 홍보를 강화하겠다”고 전했다.