군·경, 육군 병장 사망 사건 수사 착수…가혹 행위 여부 집중 조사

입력:2025-10-12 16:42
수정:2025-10-12 16:59
유족 “부대 내 괴롭힘 있었다”
군·경, 직권남용·협박 혐의 수사 착수

전북 진안에서 제대를 앞두고 숨진 채 발견된 육군 병장이 부대에서 가혹 행위에 시달렸다는 유족의 고소장이 접수돼 육군수사단과 경찰이 수사에 나섰다.

12일 전북경찰청 등에 따르면 숨진 병장 A씨(21)가 근무했던 부대 관계자를 상대로 한 직권남용 및 협박 혐의와 관련한 고소장이 최근 육군수사단에 접수됐다. 육군수사단은 경찰과 사건 이송 여부를 협의 중이다.

임실의 한 육군 부대 소속인 A씨는 지난달 18일 오전 5시쯤 진안군 한 아파트 단지에서 숨진 채 발견됐다.

발견 당시 진안 지역과 연고가 없는 그가 왜 이곳에서 숨졌는지에 대해 군 안팎의 의문이 증폭됐었다.

A씨는 사망 직전 지인에게 군 생활의 고충을 토로하는 문자메시지를 보낸 것으로 전해졌다.

경찰은 사건이 육군 부대 내부에서 발생한 만큼 육군수사단과 관할권을 조율한 뒤 수사를 이어갈 방침이다.

전북경찰청 관계자는 "고소장에 담긴 내용이 부대 내 사건이기 때문에 육군수사단과 수사 사항을 협의하고 있다"며 "경찰로 사건이 이송되면 관련자에 대한 조사를 진행할 예정"이라고 말했다.

임실=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr

