‘공황장애 극복’홍정민, 와이어투와이어로 시즌 3승 자축…“목표인 상금왕 향해 나아가겠다”

신설대회 놀부·화미 마스터즈 초대 챔프

상금 순위 1위·대상 2위·다승 공동 선두

공황장애와 알레르기 극복한 인간 승리



12일 경기 용인시 88CC에서 끝난 KLPGA투어 신규 대회 K-FOOD 놀부·화미 마스터즈에서 우승한 홍정민이 챔피언 재킷인 두루마기를 입은 채 한상차림에 올려진 한식을 먹으며 엄지척 퍼포먼스를 하고 있다. KLPGA

12일 경기 용인시 88CC에서 끝난 KLPGA투어 신규 대회 K-FOOD 놀부·화미 마스터즈에서 우승한 홍정민이 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. KLPGA

올 시즌 3승은 이예원(22·메디힐)과 방신실(21·KB금융그룹)에 이어 세 번째다.

우승 상금 2억1600만 원을 보탠 홍정민은 노승희(24·요진건설)를 2위로 밀어내고 시즌 상금 순위가 4위에서 1위로 올라섰다. 대상 포인트 부문에서는 80점을 보태 4위에서 2위가 됐다. 공동 4위에 입상한 유현조(20·삼천리)가 1위를 굳건히 지켰다.