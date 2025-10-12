野 “김건희 특검, 산후조리원까지 압색” 폭력수사 특검법 반격

장동혁 국민의힘 대표가 12일 서울 여의도 국회 기자간담회에서 발언하고 있다. 이병주 기자

“고인의 억울함을 풀고 강압 수사에 희생되는 무고한 시민이 없도록 특검의 반인권적 폭력수사 의혹을 수사해 진실을 명명백백 밝혀야 한다”며 “국민의힘은 가칭 ‘민중기 특검의 폭력수사 특검법’을 발의한다”고 말했다.

“우원식 국회의장과 김병기 더불어민주당 원내대표께 다시 한번 요청한다. 존엄한 시민을 죽음으로 몰고 간 민중기 특검에 대한 폭력수사 특검법을 가능한 빠른 시일 내 본회의를 소집해 처리해달라”고 덧붙였다.