野 “김건희 특검, 산후조리원까지 압색” 폭력수사 특검법 반격
김건희 특검(특별검사 민중기)의 조사를 받던 양평군청 공무원 사망 사건을 기점으로 국민의힘은 “살인 특검”이라며 반격에 나섰다. 국민의힘은 12일 김건희 특검의 산후조리원 압수수색 의혹을 제기하며 ‘특검의 폭력수사’ 특검법을 발의한다고 밝혔다.
송언석 원내대표는 국회 기자간담회에서 “여야 합의를 파기하고 더 센 특검법을 강행 통과시켜 탄생한 괴물 특검이 국가의 보호를 받아야 할 국민에게 오히려 폭력을 가하고 결과적으로 죽음에 이르게 했다”고 밝혔다. 그는 “고인의 억울함을 풀고 강압 수사에 희생되는 무고한 시민이 없도록 특검의 반인권적 폭력수사 의혹을 수사해 진실을 명명백백 밝혀야 한다”며 “국민의힘은 가칭 ‘민중기 특검의 폭력수사 특검법’을 발의한다”고 말했다.
앞서 김건희 여사 일가의 경기도 양평 공흥지구 개발 특혜 의혹과 관련해 김건희 특검 소환 조사를 받은 양평군청 공무원 A씨가 지난 10일 자택에서 숨진 채 발견됐다. A씨 유서에 진술 강요 및 회유 주장이 담기면서 강압수사 의혹이 제기된 상태다.
송 원내대표는 또 “충격적 제보가 들어왔다. 민중기 특검이 두 달 전 아이를 갓 낳은 국토교통부 사무관의 사후조리원까지 압수수색했다고 한다”며 “산모는 엄청난 충격을 받고 곧바로 조리원을 퇴실했다. 이것은 수사의 탈을 쓴 만행이자 합법을 가장한 폭력”이라고 말했다. 이어 “우원식 국회의장과 김병기 더불어민주당 원내대표께 다시 한번 요청한다. 존엄한 시민을 죽음으로 몰고 간 민중기 특검에 대한 폭력수사 특검법을 가능한 빠른 시일 내 본회의를 소집해 처리해달라”고 덧붙였다.
국민의힘은 A씨에 대한 부검 진행에 대해서도 반발하고 있다. 최은석 원내수석대변인은 논평을 통해 “수사당국은 유족이 완강히 반대하는데도 13일 부검을 강행하겠다고 한다”며 “권력의 폭주 앞에 국민이 분노하고 있다”고 밝혔다. 그는 또 “특검은 유족에게도 유서를 공개하지 않고 있고, 그것도 모자라 고인이 남긴 ‘강압수사 비판 메모’에 가필 의혹까지 제기하고 있다”고 꼬집었다.
국회 법제사법위원회 소속 국민의힘 의원들도 기자회견을 열고 “살인 특검”이라며 비판에 가세했다. 이들은 “이재명 민주당 정권의 하명특검, 정치특검인 민중기 특검이 수사·조사를 빙자한 잔인한 인권침해로 무고한 공무원을 죽음에 이르게 했다”며 “이번 사건은 이재명 민주당 정권의 민중기 특검에 의한 공무원 살인 사건”이라고 목소리를 높였다. 이어 “민중기 특검은 특검이 아니라 특검의 대상이 됐다”며 “특검을 특검해야 한다. 살인 특검은 반드시 해체돼야 한다”고 주장했다.
