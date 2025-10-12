韓 납치범죄 급증에…캄보디아에 ‘코리안 데스크’ 설치한다
국가수사본부장, 캄보디아 방문 추진
캄보디아에서 한국인을 대상으로 한 납치, 취업 사기 등의 범죄가 급증하자 정부가 현지 수사 역량 강화를 위한 조치에 나섰다. 캄보디아 주재 경찰관 증원과 관련 범죄 전담팀 신설 등을 추진한다. 초국경 범죄 대응 합동작전도 펼친다.
경찰청은 오는 23일 캄보디아 경찰과 양자회담을 열어 코리안 데스크 설치를 위한 업무협약(MOU) 체결과 경찰관 파견 등을 논의한다고 12일 밝혔다. 경찰은 캄보디아 현지 상황을 점검하고 수사 공조를 강화하기 위해 국가수사본부장의 캄보디아 방문도 추진 중이라고 전했다.
현재 주캄보디아 한국대사관에는 주재관 1명과 협력관 2명 등 총 3명이 근무 중이다. 최근 폭증하는 사건·사고에 대응하기에는 적은 인원이다. 이에 외교 당국은 경찰 인력만으로도 2교대가 가능한 수준으로 인원을 늘리는 방안을 검토하는 것으로 알려졌다. 사건·사고 담당 영사 인력인 경찰이 증원되면 현지 경찰과의 공조 및 범죄 피해자 대응 등이 원활해질 전망이다.
당국은 대사관 근무 주재원 증원과는 별개로 ‘코리안 데스크’ 신설도 캄보디아 측과 협의 중이다. 코리안 데스크는 현지 경찰청에서 근무하는 한국 경찰, 즉 한국인 관련 범죄 전담팀이다. 코리안 데스크는 2012년 필리핀에 최초로 설치됐다. 한국인 대상 범죄가 빈번한 태국에도 코리안 데스크가 있다.
한편 박찬대 더불어민주당 의원이 외교부로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 1~8월 캄보디아에서 취업 사기 후 감금을 당했다며 신고한 사례는 330건에 이른다. 최근 20대 대학생 A씨가 “여름 방학 해외 박람회에 다녀오겠다”며 지난 7월 캄보디아로 출국한 후 8월 8일 숨진 채 발견되기도 했다.
캄보디아 국영 통신 AKP에 따르면 캄보디아 깜폿지방검찰청은 살인과 사기 혐의 등으로 B씨(35) 등 30~40대 중국인 3명을 구속기소했다. 이들은 깜폿주 보꼬산 인근에서 A씨를 살해한 혐의를 받는다. A씨는 검은색 차 안에서 숨진채 발견됐는데, 이 차에 함께 있던 B씨 등 중국인 용의자 2명은 즉각 체포됐다. 현지 경찰은 사망 확인서에 A씨의 사인을 ‘고문으로 인한 심장마비’로 적었다.
A씨가 발견된 지역은 한국인을 상대로 한 취업 사기와 감금 피해가 연이어 발생한 곳이다. 이후 캄보디아 수사 당국은 범행 현장으로 추정되는 보꼬산 인근 빌라를 급습해 30대 중국인 공범을 추가로 검거해 구속했다.
