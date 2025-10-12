싱크홀 원인 땅속 구멍 ‘공동’, 광주서 141개 발견

전체 16.2%…보수 조치 25건에 그쳐

정준호 의원 “사후 관리로 사고 막아야”

싱크홀. 연합뉴스

최근 5년간 광주에서 싱크홀 주요 원인으로 꼽히는 땅속 구멍 ‘공동’이 141개 발견됐지만 상당수가 방치되고 있는 것으로 조사됐다.



12일 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 정준호 국회의원(광주 북구 갑)이 공개한 국토안전관리원 ‘연도별 지반침하 안전 점검 결과’ 자료에 따르면 최근 5년간 광주에서 발견된 공동은 모두 141개다.



같은 기간 전국에서 발견된 공동은 총 872개로 이 중 16.2%가 광주에 몰려있는 셈이다. 이는 경기도 219개에 이어 전국 지자체 중에서는 두 번째로 많고, 광역시 가운데는 최다 수준이다.



특히 광주에서 발견된 공동 중 보수 등 조치가 이뤄진 것은 25건(17.7%)에 그쳤다.



전국적으로도 보수가 완료된 곳은 479개에 불과해 나머지 393개(45.1%)는 여전히 방치 상태인 것으로 집계됐다. 이 중 74%인 291개는 긴급·우선 등급으로 분류돼 관리가 시급한 것으로 파악됐다.



정 의원은 “싱크홀은 인간이 만들어낸 재난이자 인간이 예방할 수 있는 유일한 재난이다”며 “공동 발견 후 조치 결과를 안전관리원이 통보받도록 의무화하는 등 철저한 사후관리로 사고를 미리 방지해야 한다”고 말했다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 최근 5년간 광주에서 싱크홀 주요 원인으로 꼽히는 땅속 구멍 ‘공동’이 141개 발견됐지만 상당수가 방치되고 있는 것으로 조사됐다.12일 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 정준호 국회의원(광주 북구 갑)이 공개한 국토안전관리원 ‘연도별 지반침하 안전 점검 결과’ 자료에 따르면 최근 5년간 광주에서 발견된 공동은 모두 141개다.같은 기간 전국에서 발견된 공동은 총 872개로 이 중 16.2%가 광주에 몰려있는 셈이다. 이는 경기도 219개에 이어 전국 지자체 중에서는 두 번째로 많고, 광역시 가운데는 최다 수준이다.특히 광주에서 발견된 공동 중 보수 등 조치가 이뤄진 것은 25건(17.7%)에 그쳤다.전국적으로도 보수가 완료된 곳은 479개에 불과해 나머지 393개(45.1%)는 여전히 방치 상태인 것으로 집계됐다. 이 중 74%인 291개는 긴급·우선 등급으로 분류돼 관리가 시급한 것으로 파악됐다.정 의원은 “싱크홀은 인간이 만들어낸 재난이자 인간이 예방할 수 있는 유일한 재난이다”며 “공동 발견 후 조치 결과를 안전관리원이 통보받도록 의무화하는 등 철저한 사후관리로 사고를 미리 방지해야 한다”고 말했다.광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지