시사 전체기사 급등하는 환율 입력:2025-10-12 14:45 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 환율이 급등한 12일 서울 명동거리 환전소에서 1달러를 1448원의 원화로 교환해주고 있다.최현규 기자 frosted@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 역대급 폭염에도 에어컨 안 켠 우편집중국 기막힌 사연 2 조국 “내년 지지율 10% 확보해 지선 돌입…외국이면 지귀연 탄핵”[인터뷰] 3 [속보] 트럼프 “11월 1일부터 중국에 현 관세에 더해 100% 추가 관세” 4 [단독] 행안부 산하기관장은 퇴직 관료 ‘재취업 통로’ 5 국힘 저격한 홍준표 “윤석열·김문수 선택은 최악, 보수 궤멸로 이어져” 해당분야별 기사 더보기 1 비트코인, 고래들도 못 피한 청산…미·중 긴장에 약세 지속﻿ 2 편의점서 팔린 ‘7500만원 위스키’…구매자는 누구 3 ‘삼전’ 급등에 이재용 주식재산 20조원 돌파…사상 처음 4 1인당 79개 먹은 한국이 2위? 라면 소비 1위한 ‘이 나라’ 5 “엔비디아 4.85%, 테슬라 5.06%↓” 美증시, 미중 관세전쟁 재개 우려에 급락 해당분야별 기사 더보기 1 악몽 같던 160일간의 ‘캄보디아 감금’… 한국인 2명 극적 구조 2 지인이었는데…‘경계선 지능’ 이용해 미성년 성매매한 일당 구속 3 [작은영웅] “제가 할게요” 심정지 환자 살린 식당 직원의 진짜 정체(영상) 4 ‘캄보디아서 대학생 납치·고문’ 국내 대포통장 모집책 검거 5 현직 경찰병원장, 추석연휴 음주운전하다 충돌사고 해당분야별 기사 더보기 1 美 영화배우 다이앤 키튼 별세…향년 79세 2 [속보] 中, 美 ‘100% 관세’에 “고집 부리면 상응 조치” 3 미국 법원 “삼성전자, 타사 특허 침해…6400억 배상하라” 4 “100% 추가 관세” VS “희토류 통제”…트럼프·시진핑 ‘경주 빅딜’ 흔들 5 트럼프 “이제 APEC서 시진핑 볼 이유 없는 듯” 해당분야별 기사 더보기 1 스리백 안 통했다…홍명보호, 브라질에 0대 5 대패 2 ‘차우차우’로 사랑받은 개그맨 정세협 별세…향년 41세 3 ‘얼굴’ 안 나와도 진한 존재감…신현빈 “공감해주신 덕분” 4 40년 만에 스크린 질주… ‘달려라 하니’가 돌아왔다 5 스케일 키운 ‘크라임씬’, 넷플릭스 타고 글로벌 인기 해당분야별 기사 더보기 1 한 달 남았다… 아직도 주인 못 찾은 로또 1등 30억원 2 정장 입고 줄 선 2030… ‘괴담출근’ 신드롬 3 정신병원 입원 아동·청소년 4년 새 2배…주원인은 ‘이것’ 4 3년 뒤 다시 ‘10일 황금연휴’ 가능하다는데…내년 설은? 5 ‘마약 쇼핑’ 급증하는 의료현장…성인 ADHD 환자도 역대 최대 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 폰만 보는 아이, 어떡하죠…“규칙보다 애착이 먼저” 조국 “내년 지지율 10% 확보해 지선 돌입…외국이면 지귀연 탄핵”[인터뷰] ‘마약 쇼핑’ 급증하는 의료현장…성인 ADHD 환자도 역대 최대 [작은영웅] “제가 할게요” 심정지 환자 살린 식당 직원의 진짜 정체(영상) 美 영화배우 다이앤 키튼 별세…향년 79세 “100% 추가 관세” VS “희토류 통제”…트럼프·시진핑 ‘경주 빅딜’ 흔들 비트코인, 고래들도 못 피한 청산…미중 긴장에 약세 지속 미국 법원 “삼성전자, 타사 특허 침해…6400억 배상하라” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요