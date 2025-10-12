[단독] ‘연봉 1억’ 법원고위직 전관예우 자리로 전락한 법원집행관

임용된 집행관 773명 가운데 법원 출신이 554명으로 71%를 차지했고, 이중 4급 이상 고위직은 479명(86%)에 달했다.

신규 임용된 법원 공무원 출신 집행관 79명 중 48명(60%)은 본인이 근무했던 지역 법원에 임용됐다. 지난 5년으로 기간을 넓히면 법원 출신 집행관 554명 중 303명(55%)이 근무했던 지역 법원으로 임용됐다.

5년 전체 신규임용 집행관 773명 중 346명(45%)이 정년 문제로 집행관 임기 만료 전 퇴직했다. 신규 임용자 평균 근속 연수는 2년 9개월에 그쳤다.