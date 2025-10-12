제주서 훔친 차량 무면허 도주 불법체류 중국인…2km 경찰 추격전 체포
경찰 추격 도중 차량 버리고 도주…결국 현행범 체포
제주에서 10년간 불법체류하던 중국인이 훔친 차량으로 무면허 운전을 하다 경찰의 추격전 끝에 체포됐다.
제주 서귀포경찰서는출입국관리법위반과 도로교통법위반, 자동차손해배상보장법위반 혐의 등으로 중국 국적의 A씨를 현행범으로 체포해 조사하고 있다고 12일 밝혔다.
A씨는 지난 6일 오후 서귀포 도심 한 도로에서 훔친 차량을 면허 없이 운전한 혐의 등을 받는다.
당시 A씨의 차량이 파손된 흔적 등을 수상히 여긴 경찰이 정지신호를 보냈으나 이를 무시한 채 약 2㎞ 구간을 빠른 속도로 도주했다.
이후 경찰 추격으로 길이 막힌 A씨는 차를 버리고 약 100m 가량을 뛰어서 달아났으나 끝까지 뒤를 쫓던 경찰에 의해 현행범으로 체포됐다.
A씨는 2016년에 체류 기간이 만료된 뒤 10년간 제주에서 일용직으로 일하며 생계를 유지해 온 것으로 알려졌다.
경찰은 A씨를 상대로 정확한 경위를 조사하고 있다.
서귀포=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
